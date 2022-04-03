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У Німеччині поліція порушила кримінальну справу за символ Z на автомобілі

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Берлін, Неділя 03 квітня 2022 22:25
У Німеччині поліція порушила кримінальну справу за символ Z на автомобілі Фото: у Німеччині порушили першу кримінальну справу за використання символу Z (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Поліція німецького міста Рінтельн в Нижній Саксонії порушила першу в Німеччині кримінальну справу через символ Z. Знак разом з прапором РФ був розміщений на автомобілі сім'ї російського походження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt.

Як повідомили джерела видання в місцевій поліції, порушників притягнуть за статтею 140 Кримінального кодексу Німеччини. Вона забороняє публічну демонстрацію схвалення агресивної війни Росії проти України. Покарання передбачає відчутний штраф або до трьох років тюремного ув'язнення.

Заборона на публічне використання символу Z в Нижній Саксонії була введена кілька днів тому.

Нагадаємо, раніше у Казахстані поліція покарала водія, який наклеїв на свою машину символ Z.

Відзначити, в Україні на техніці російських окупантів нанесені латинські літери Z, V і X. Про те, як їх розшифрували України, і що вони означають насправді - в матеріалі РБК-Україна.

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