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В Германии обсуждают пятый срок канцлера Меркель, - глава МВД

Новости » Политика     04.05.2020 - 12:32
В Германии обсуждают пятый срок канцлера Меркель, - глава МВД
Фото: Горст Зеегофер (dw.com)

Меркель не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера

Политики в Германии высоко оценили действия канцлера Германии Ангелы Меркель во время пандемии коронавируса и начали обсуждать пятый срок ее полномочий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

Министр внутренних дел Горст Зеегофер заявил, что политики в Берлине ведут дискуссии о пятом сроке канцлера Меркель. Благодаря ее руководству в Кабинете министров ощущается "отличная командная работа", как и в сотрудничестве с премьер-министрами федеральных земель.

"Мы можем быть рады, что в этой ситуации у нас есть такой канцлер на вершине нашей страны", - сказал Зеегофер.

Однако, сама Ангелы Меркель еще в 2018 году вместе с уходом с поста председателя Христианско-демократического союза объявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на новый срок.

Напомним, в Германии во время сегодняшней видеоконференции канцлера Ангелы Меркель с главами правительств федеральных земель было договорено о поэтапном открытии школ и восстановление спортивных мероприятий. Сроки введение послаблений будут обсуждаться 6 мая.

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