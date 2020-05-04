У Німеччині обговорюють п'ятий термін канцлера Меркель, - глава МВС

Фото: Горст Зеегофер (dw.com)

Зеегофер заявив, що завдяки керівництву Меркель в Кабінеті міністрів відчувається відмінна командна робота

Політики у Німеччині високо оцінили дії канцлера Німеччини Ангели Меркель під час пандемії коронавірусу та почали говорити про п'ятий термін її повноважень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

Міністр внутрішніх справ Горст Зеегофер заявив, що політики в Берліні ведуть дискусії про п'ятий термін канцлера Меркель. Завдяки її керівництву в Кабінеті міністрів відчувається "відмінна командна робота", як і у співпраці з прем'єр-міністрами федеральних земель.

"Ми можемо бути раді, що в цій ситуації у нас є такий канцлер на вершині нашої країни", - сказав Зеегофер.

Однак, сама Ангели Меркель ще 2018 році разом з відходом з поста голови Християнсько-демократичного союзу оголосила, що не буде висувати свою кандидатуру на новий термін.

Нагадаємо, у Німеччини під час сьогоднішньої відеоконференції канцлера Ангели Меркель з очільниками урядів федеральних земель було домовлено про поетапне відкриття шкіл та відновлення спортивних заходів. Терміни введення послаблень будуть обговорюватися 6 травня.