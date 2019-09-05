У Німеччині за півроку зафіксували понад 600 нападів на біженців

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Унаслідок цього постраждали 102 людини, у тому числі семеро дітей

У Німеччині за перші шість місяців 2019 року зафіксовано 609 нападів на біженців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що поліція розцінює всі випадки як політично мотивовані злочини правого спрямування. Мова, зокрема, йде про 60 нападів на гуртожитки для біженців і 42 атаки проти приватних осіб і організацій, що допомагають біженцям.

"Більше всього злочинів проти біженців зафіксовано у федеральній землі Бранденбург (160), за нею йдуть Баден-Вюртемберг (62), Нижня Саксонія (58) і Саксонія (56)", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що під нападами маються на увазі як образи і розпалювання ненависті, так і підпали гуртожитків для мігрантів, а також небезпечні тілесні ушкодження. Всього в результаті цих дій постраждали 102 людини, в тому числі семеро дітей.

Нагадаємо, В Європейському союзі (ЄС) виявили махінації на 371 млн євро, що пов'язані з забезпеченням житла і харчування біженців в Італії. За попередньою інформацією, мова йде про проекти із забезпеченням житлом і харчуванням шукачів притулку в Італії. Так, біженці і мігранти не завжди отримували покладеної їм за законом харчування, а в ряді випадків були змушені використовувати продукти, термін придатності яких вже закінчився. Прокуратура Італії по боротьбі з мафією почала розслідування щодо 84 осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, у Закарпатській області прикордонники Чопського загону зі стріляниною затримали 24 нелегальних мігрантів із країн Азії. Всього було затримано 12 громадян Бангладешу, 8 - В'єтнаму, 3 - Шрі-Ланки і 1 - Афганістану.