В Германии подтвердили первые случаи штамма "омикрон"

В Германии подтвердили два случая заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон". Первые случаи были подтверждены в Мюнхене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Suddeutsche Zeitung.
По словам министра здравоохранения Баварии Клауса Холецчека, инфицированные - двое путешественников. Они прибыли в Германию рейсом из Южной Африки 24 ноября.
Напомним, первый в Европе случай заражения новым вариантом коронавируса B. 1.1.529 обнаружили в Бельгии.
Добавим, что сегодня первые случаи штамма "омикрона" подтвердили в Британии.
Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон" и квалифицировала новый вариант вируса как тот, что вызывает беспокойство.