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В Германии подтвердили первые случаи штамма "омикрон"

Автор: Валерия Полищук

В Германии подтвердили два случая заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон". Первые случаи были подтверждены в Мюнхене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Suddeutsche Zeitung.

По словам министра здравоохранения Баварии Клауса Холецчека, инфицированные - двое путешественников. Они прибыли в Германию рейсом из Южной Африки 24 ноября.

Напомним, первый в Европе случай заражения новым вариантом коронавируса B. 1.1.529 обнаружили в Бельгии.

Добавим, что сегодня первые случаи штамма "омикрона" подтвердили в Британии.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон" и квалифицировала новый вариант вируса как тот, что вызывает беспокойство.

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