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У Німеччині підтвердили перші випадки штаму "омікрон"

Автор: Валерія Поліщук

У Німеччині підтвердили два випадки захворювання новим штамом коронавірусу "омікрон". Перші випадки були підтверджені в Мюнхені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Suddeutsche Zeitung.

За словами міністра охорони здоров'я Баварії Клауса Холецчека, інфіковані - двоє мандрівників. Вони прибули до Німеччини рейсом з Південної Африки 24 листопада.

Нагадавши, перший в Європі випадок зараження новим варіантом коронавірусу B. 1.1.529 виявили в Бельгії.

Додамо, що сьогодні перші випадки штаму "омікрона" підтвердили в Британії.

Крім того, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "омікрон" і кваліфікувала новий варіант вірусу як той, що викликає занепокоєння.

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