ru ua
Сб, 27 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Германии подтвердили первые случаи штамма "омикрон"

Новина українською →
Мюнхен, Суббота 27 ноября 2021 19:59
В Германии подтвердили первые случаи штамма "омикрон" Фото: В Германии подтвердили первые случаи штамма "омикрон" (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Германии подтвердили два случая заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон". Первые случаи были подтверждены в Мюнхене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Suddeutsche Zeitung.

По словам министра здравоохранения Баварии Клауса Холецчека, инфицированные - двое путешественников. Они прибыли в Германию рейсом из Южной Африки 24 ноября.

Напомним, первый в Европе случай заражения новым вариантом коронавируса B. 1.1.529 обнаружили в Бельгии.

Добавим, что сегодня первые случаи штамма "омикрона" подтвердили в Британии.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон" и квалифицировала новый вариант вируса как тот, что вызывает беспокойство.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус Германия
NEWS
Умерла экс-министр образования Любомира Мандзий
Умерла экс-министр образования Любомира Мандзий
DAILY
Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит