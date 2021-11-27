У Німеччині підтвердили перші випадки штаму "омікрон"
Фото: у Німеччині підтвердили перші випадки штаму "омікрон" (Getty Images)
У Німеччині підтвердили два випадки захворювання новим штамом коронавірусу "омікрон". Перші випадки були підтверджені в Мюнхені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Suddeutsche Zeitung.
За словами міністра охорони здоров'я Баварії Клауса Холецчека, інфіковані - двоє мандрівників. Вони прибули до Німеччини рейсом з Південної Африки 24 листопада.
Нагадавши, перший в Європі випадок зараження новим варіантом коронавірусу B. 1.1.529 виявили в Бельгії.
Додамо, що сьогодні перші випадки штаму "омікрона" підтвердили в Британії.
Крім того, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "омікрон" і кваліфікувала новий варіант вірусу як той, що викликає занепокоєння.