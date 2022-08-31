В Германии подожгли детский сад и дом для украинских беженцев

В немецком городе Лейпциг злоумышленники пытались поджечь детский сад, в котором заботятся о детях беженцев из Украины. Также несколько дней назад дом для беженцев атаковали с применением зажигательных устройств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

Поджигатели предположительно разлили на входе в детский садик легковоспламеняющуюся жидкость, например спирт или бензин, и подожгли ее. Однако огонь не перекинулся на детсад Entdeckerland. Происшествие завершилось незначительными повреждениями двери.

Нападение произошло, когда детсад уже закрылся, поэтому дети и воспитатели не пострадали.

В пятницу вечером, 26 августа, злоумышленники также атаковали дом для беженцев, который находится в 700 метрах от пострадавшего детского сада.

"Из-за пространственной близости мы не исключаем, что между этими двумя действиями существует связь. Сейчас мы изучаем свидетельские показания, опрашиваем местных жителей, ищем записи с камер и проверяем социальные сети", - заявили в полиции.

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