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У Німеччині підпалили дитячий садок і будинок для українських біженців

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Лейпциг, Середа 31 серпня 2022 09:08
У Німеччині підпалили дитячий садок і будинок для українських біженців Фото: у Німеччині підпалили дитячий садок і будинок для українських біженців (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У німецькому місті Лейпциг зловмисники намагалися підпалити дитячий садок, в якому піклуються про дітей біженців з України. Також кілька днів тому будинок для біженців атакували із застосуванням запальних пристроїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Палії імовірно розлили на вході в дитячий садок легкозаймисту рідину, наприклад спирт або бензин, і підпалили її. Однак вогонь не перекинувся на дитсадок. Подія завершилася незначними пошкодженнями дверей.

Напад стався, коли дитсадок вже закрився, тому діти і вихователі не постраждали.

У п'ятницю ввечері, 26 серпня, зловмисники також атакували будинок для біженців, який знаходиться в 700 метрах від постраждалого дитячого садка.

"Через просторову близькість ми не виключаємо, що між цими двома діями існує зв'язок. Зараз ми вивчаємо показання свідків, опитуємо місцевих жителів, шукаємо записи з камер і перевіряємо соціальні мережі", - заявили в поліції.

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