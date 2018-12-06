У Німеччині за підозрою у зв'язках із італійською мафією заарештували 14 осіб

Фото: поліція Німеччини

Масштабна спецоперація була організована поліцією ФРН, Іспанії та Бельгії

Правоохоронці Німеччини, Бельгії та Іспанії в середу, 5 грудня, провела масштабну спецоперацію у справі про наркоторгівлю, шахрайство та зв'язки з італійським мафіозним угрупованням "Ндрангета", в результаті якої у ФРН було затримано 14 осіб. Про це повідомило німецьке Федеральне відомство з кримінальних справ, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Шість підозрюваних із 14 були затримані за ордерами, виданими в Італії, Бельгії і Нідерландах.

Згідно з виданням, у Німеччині обшуки відбулися на 65 об'єктах, зокрема, у федеральних землях Північний Рейн - Вестфалія, Тюрінгія, Баварія і в Берліні.

Також спецоперація проходила на іспанському острові Майорка і в бельгійському місті Верв'є.

Під час обшуків були виявлені великі суми готівки і автомобілі, які використовувалися в злочинних цілях.

Прокуратура Кельна повідомила про арешти майна на загальну суму в кілька мільйонів євро.

Загалом у Німеччині у цій справі проходять 47 підозрюваних.

За версією слідства, частина фігурантів справи створили по всій Німеччині мережаукомпаній, які вели справи з іноземними партнерами і через підставних осіб купували, зокрема, транспортні засоби, офісні меблі, оргтехніку та засоби зв'язку. У зв'язку з цим з кінця 2017 року зафіксовано 166 випадків шахрайства із загальними збитками на суму щонайменше 1,3 млн євро.

Нагадаємо, 4 грудня в Італії затримали ватажка сицилійської мафії "Коза ностра" Сеттіміно Мінео і ще 45 членів мафії