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У Німеччині подали груповий позов до Volkswagen по справі про дизельний скандал

Новини » Суспільство    02.11.2018 - 20:16
Фото: Volkswagen (pexels.com)
Фото: Volkswagen (pexels.com)

Автовиробник зловживав довірою споживачів і зобов'язаний відшкодувати збитки

У Німеччині Федеральне об'єднання центрів захисту прав споживачів і автомобільний клуб ADAC 1 листопада подали перший прецедентний груповий позов щодо автомобільного концерну VW. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що вищий земельний суд в Брауншвейгу підтвердив отримання документа. Таким чином, мета позову - визначити відповідальність концерну перед мільйонами автовласників через маніпулювання даними про вміст шкідливих речовин у вихлопних газах дизельних двигунів.

За словами голови об'єднання центрів захисту прав споживачів Клауса Мюллера, виробник автомобілів зловжив довірою споживачів і зобов'язаний відшкодувати збитки.

Нагадаємо, в кінці жовтня Земельний суд у Штутгарті виніс вердикт за скаргою інвестора, пов'язаної з дизельним скандалом VW, який контролює автовиробника Porsche. За рішенням суду один з позивачів повинен отримати 3,2 млн євро від холдингу.

Відзначимо, "дизельний скандал" розгорівся у вересні 2015 року навколо концерну Volkswagen. Тоді виявилося, що під час тестів програмне забезпечення на автомобілях VW приховує реальні обсяги викидів шкідливих газів в атмосферу. Згодом у маніпуляціях даними запідозрили та інших автовиробників.

Раніше Європейська комісія відкрила офіційне розслідуваннящодо компаній BMW і Dailmler і групи Volkswagen, в яку входять також Audi і Porsche. За словами єврокомісара з питань конкуренції Маргрет Вестагер, в даний час ЄК розбирається в тому, чи дійсно компанії вступили у небезпечну для екологічної ситуації змову.

 

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