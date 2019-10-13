В Германии планируют запретить двойное гражданство

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) и министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила внести в предвыборную компанию партии пункт о запрете двойного гражданства. Обэтом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

По ее словам, она поддержит соответствующую инициативу на партийном съезде, который состоится в конце ноября.

Она также проведет консультации о возможной подготовке законопроекта о запрете двойного гражданства в Германии с фракцией блока ХДС/ХСС в Бундестаге. Однако шансов на принятие закона в этом легислатурном периоде нет в связи с отрицательной позицией социал-демократов, которые входят в правящую коалицию.

Напомним, власти России планируют изменить правила предоставления российского гражданства для иностранцев, которые смогут сохранить свое первое гражданство. Соответствующее предложение размещено в проекте федерального бюджета на 2020-2022 годы.

Кроме того, по информации немецкого Bild правительство Германии выдает визы жителям ОРДЛО с российскими паспортами. Позже Министерство иностранных дел Германии опровергло это заявление. Как сообщили в немецком МИД, еще не было зафиксировано ни одного случая, выдачи визы владельцам российских паспортов с оккупированных территорий Украины.