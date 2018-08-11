В Германии планируют создать агентство по развитию кибероружия

В создании ведомства Германия будет ориентироваться на соответствующие государственные агентства США и Израиля

Федеральное правительство Германии по инициативе Министерства обороны и Министерства внутренних дел страны разрабатывает план создания агентства по развитию кибероружия. Об этом сообщает DW.

По данным издания, правительство Германии на своем заседании 15 августа должно одобрить создание "агентства по инновациям в сфере кибербезопасности". Данное ведомство должно обеспечить стране необходимые средства для защиты от кибератак.

Предполагается, что благодаря новому агентству, правительственные структуры станут продуктом для анализа угроз и возможного виртуального удара в ответ.

Как отмечается, в предложении министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляен и главы МВД Горста Зеегофера, агентство сделает надежный вклад в обеспечение безопасности будущего Германии.

Подчеркивается, что в создании ведомства Германия будет ориентироваться на соответствующие государственные агентства Соединенных Штатов и Израиля.

"Министерством обороны планируется выделять ежегодно около 50 млн евро на исследования и разработки в киберсекторе", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Еврокомиссия заявила о угрозе кибератак в ходе выборов в парламент ЕС. В частности, речь идет о действиях хакеров за "нарушение хода избирательной кампании с помощью ложной информации" или "использование фейковых новостей, которые способны влиять на общественное мнение".