В Німеччині планують створити агентство з розвитку кіберзброї

У створенні відомства Німеччина орієнтуватиметься на відповідні державні агенції США та Ізраїлю

Федеральний уряд Німеччини з ініціативи Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх справ країни розробляє план створення агентства з розвитку кіберзброї. Про це повідомляє DW.

За даними видання уряд Німеччини на своєму засіданні 15 серпня має схвалити створення "агентства з інновацій у сфері кібербезпеки". Дане відомство має забезпечити країні засоби необхідні для захисту від кібератак.

Передбачається, що завдяки новому агентству урядові структури стануть продуктом для аналізу загроз та можливого віртуального удару у відповідь.

Як зазначається, в пропозиції міністра оборони ФРН Урсули фон дер Ляєн та очільника МВС Горста Зеегофера, агенція зробить надійний внесок в убезпечення майбутнього Німеччини.

Підкреслюється, що у створенні відомства Німеччина буде орієнтуватися на відповідні державні агенції Сполучених Штатів та Ізраїлю.

"Міністерством оборони планується виділяти щорічно близько 50 млн євро на дослідження та розробки в кіберсекторі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія заявила про загрозу кібератак в ході виборів до парламенту ЄС. Зокрема, мова йде про дії хакерів за "порушення перебігу виборчої кампанії за допомогою неправдивої інформації" або "використання фейкових новин, які здатні впливати на громадську думку".