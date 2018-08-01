Єврокомісія заявила про загрозу кібератак в ході виборів у парламент ЄС

Держави-учасниці ЄС повинні вжити заходи проти можливих кібератак в ході виборів

Держави-учасники Європейського союзу (ЄС) повинні вжити заходів проти можливих кібератак в ході виборів до Європейського парламенту, які заплановані на травень 2019 року. Про це єврокомісар з питань безпеки Джуліан Кінг заявив в інтерв'ю виданням медіаконцерну Funke Mediengruppe, передає DW.

За його словами, необхідно запобігти діям, які дозволять "підривати наші демократичні системи і використовувати їх в якості зброї проти нас".

Більш суттєву загрозу несе маніпулювання поведінкою під час виборів, яке набагато складніше виявити, заявив Кінг.

Зокрема, мова йде про дії хакерів за "порушення перебігу виборчої кампанії за допомогою неправдивої інформації" або "використання фейкових новин, які здатні впливати на громадську думку".

Єврокомісар закликав Facebook і Youtube до більш змістовною боротьбі з дезінформацією. На його думку, повинні існувати чіткі правила, які заважають ботам видати себе за користувачів інтернету.

Крім того, потрібно обмежити можливості поширення політичної реклами, спрямованої на певну аудиторію. Єврокомісія вважає однією з невідкладних заходів розробку кодексу поведінки.

Нагадаємо, раніше глава міністерства закордонних справ Павло Клімкін закликав створити спеціальну комісію для розслідування російського впливу на Європу.