В Германии пассажирский поезд сошел с рельсов: есть жертвы и десятки раненых

В Германии в округе Гармиш-Партенкирхене пассажирский поезд сошел с рельсов. В результате аварии есть погибшие и десятки раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
Причины аварии пока неизвестны. Поезд сошел с рельсов на открытой местности в районе индустриального парка Лойзахауен в Альпах. Несколько вагонов перевернулось, а часть упала на насыпь.
Событие произошло накануне каникул, поэтому в поезде было много студентов. На месте инцидента работали спасатели, полицейские, военные, другие экстренные службы и пять вертолетов.
Сейчас известно о четырех погибших и 60 раненых, из них 16 в тяжелом состоянии.
Инцидент в своем Twitter прокомментировала министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер. Она выразила соболезнования семьям пострадавших и погибших, а также сообщила, что поедет на место аварии.
Напомним, недавно похожая авария произошла в Австрии. Там пассажирский поезд сошел с рельсов, в результате чего два человека погибли.
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