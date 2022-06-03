У Німеччині пасажирський поїзд зійшов із рейок: є жертви та десятки поранених

Причини аварії поки невідомі. Потяг зійшов з рейок на відкритій місцевості в районі індустріального парку Лойзахауен в Альпах. Декілька вагонів перекинулося, а частина впала на насип.

Подія сталася напередодні канікул, тому у потязі було багато студентів. На місці інциденту працювали рятувальники, поліцейські, військові, інші екстрені служби та п'ять вертольотів.

Наразі відомо про чотирьох загиблих та 60 поранених, з них 16 у важкому стані.

Інцидент у своєму Twitter прокоментувала міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фазер. Вона висловила співчуття родинам постраждалих і загиблих, а також повідомила, що поїде на місце аварії.