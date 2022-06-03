У Німеччині пасажирський поїзд зійшов із рейок: є жертви та десятки поранених

У Німеччині в окрузі Гарміш-Партенкірхені пасажирський потяг зійшов з рейок. Внаслідок аварії є загиблі та десятки поранених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
Причини аварії поки невідомі. Потяг зійшов з рейок на відкритій місцевості в районі індустріального парку Лойзахауен в Альпах. Декілька вагонів перекинулося, а частина впала на насип.
Подія сталася напередодні канікул, тому у потязі було багато студентів. На місці інциденту працювали рятувальники, поліцейські, військові, інші екстрені служби та п'ять вертольотів.
Наразі відомо про чотирьох загиблих та 60 поранених, з них 16 у важкому стані.
Інцидент у своєму Twitter прокоментувала міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фазер. Вона висловила співчуття родинам постраждалих і загиблих, а також повідомила, що поїде на місце аварії.
Нагадаємо, нещодавно схожа аварія сталася в Австрії. Там пасажирський потяг зійшов з рейок, внаслідок чого двоє людей загинули.
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