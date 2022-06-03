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В Германии ожидают крупных споров по расходам на войну в Украине

Фото: министр экономики Германии Роберт Хабек (wikimedia org)
Автор: Валерия Полищук

В Германии ожидаются осенью и зимой крупные общественные споры о последующих расходах на войну России против Украины.

Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

"Мы увидим резкое увеличение расходов на отопление. Будут ли политические меры достаточными для поддержания социального мира и ощущения, что в стране все справедливо, - это будет решающим вопросом осени и зимы. Я еще не совсем уверен в этом", - поясняет он, отвечая на вопрос о том, может ли Германия исчерпать себя в своей поддержке Украины и санкций против России.

Хабек подчеркнул, что с увеличением продолжительности войны здесь, в Германии, может возникнуть эффект привыкания. Другие темы, вплоть до немецкой футбольной лиги, могут вытеснить возмущение российской агрессией и зверствами.

По его словам, российская агрессия и, в некоторой степени, санкции, введенные западными странами, уже привели к значительному росту цен на энергоносители и, как следствие, на другие товары.

Напомним, Германия планирует поставить Украине современные системы противовоздушной обороны ракеты класса "воздух-воздух" IRIS-T.

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ГерманияВойна России против Украины