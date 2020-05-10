С Германии организовали уже 28 рейсов для эвакуации украинцев из-за границы, - посол

С Германии в течение нескольких последних недель во время карантина было организовано 28 рейсов в Украину для доставки граждан из-за границы домой. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью "Радио Свобода".

Только с Берлина около двух тысяч украинцев эвакуировались домой этими рейсами, отметил посол.

"Мы за последние недели организовали совместно с МИД, с правительством 28 рейсов из Германии. Всего более 5,5 тысяч наших граждан смогли благодаря этому беспрепятственно вернуться домой. Из Берлина почти 2 тысячи наших сограждан воспользовались этой возможностью", - заявил Мельник.

Дипломат отметил, что сейчас есть новая волна громаднян, которые заявили о желании вернуться в Украину.

"Она (новая волна, - ред.) несколько меньшего объема. По состоянию на сегодня уже зафиксированы 6 новых рейсов. Это те случаи, которые не были критичными, как 4 или 5 недель назад. Таким образом мы эту ситуацию держим на нашем радаре. И всем гражданам, которые попали в трудную ситуацию, мы стараемся по мере возможностей помочь", - сказал посол.

Напомним, 8 мая в Украине вернулись почти 700 украинцев, которые застряли за рубежом из-за пандемии коронавируса. В международный аэропорт "Борисполь" прибыли специальные эвакуационные рейсы Германии, Нидерландов, Египта и Лондона.