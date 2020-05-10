З Німеччини було організовано 28 рейсів для евакуації українців з-за кордону, - посол

З Німеччини протягом кількох останніх тижнів під час карантину було організовано 28 рейсів до України для доправлення громадян з-за кордону додому. Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Тільки з Берліна близько двох тисяч українців евакуювалися додому цими рейсами, зазначив посол.

"Ми за останні тижні організували спільно з МЗС, з урядом 28 рейсів з Німеччини. Всього понад 5,5 тисяч наших громадян змогли завдяки цьому безперешкодно повернутися додому. З Берліна майже 2 тисячі наших співгромадян скористалися цією можливістю", - заявив Мельник.

Дипломат зазначив, що наразі є нова хвиля громаднян, які заявили про бажання повернутися в Україну.

"Вона (нова хвиля, - ред.) дещо меншого обсягу. Станом на сьогодні є вже зафіксовані 6 нових рейсів. Це ті випадки, які не були критичними, як 4 чи 5 тижнів тому. Таким чином ми цю ситуацію тримаємо на нашому радарі. І всім громадянам, які потрапили у скрутну ситуацію, ми намагаємося в міру можливостей допомогти", - сказав посол.

Нагадаємо, протягом 8 травня в Україну повернулися майже 700 українців, які застрягли за кордоном через пандемію коронавірусу. У міжнародний аеропорт "Бориспіль" прибули спеціальні евакуаційні рейси Німеччини, Нідерландів, Єгипту і Лондона.