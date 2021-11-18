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В Германии одобрили бустерную COVID-прививку для всех взрослых

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Германия, Четверг 18 ноября 2021 14:39
В Германии одобрили бустерную COVID-прививку для всех взрослых Фото: в Германии одобрили бустерное COVID-прививку для всех взрослых (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 18 ноября немецкая Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) при Институте вирусологии имени Роберта Коха расширила рекомендации относительно бустерной прививки в стране. Речь идет о вакцинации всех людей в возрасте от 18 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, в Постоянной комиссии по вакцинации отметили, что бустерные прививки рекомендовано проводить мРНК-вакцинами через шесть месяцев после базового курса иммунизации.

Однако в STIKO предполагают, что этот интервал можно сокращать и до пяти месяцев.

Отмечено, что к этому времени ревакцинацию в Германии рекомендовали проводить только для отдельных категорий, а именно людей в возрасте от 70 лет, находящихся в учреждениях опеки, медиков, работников соцсферы и людей со слабым иммунитетом.

Напомним, что Германия вводит более жесткие ограничения для людей, которые до сих пор не прошли вакцинацию от коронавируса.

Добавим, Ангела Меркель призвала немцев пройти вакцинацию от коронавируса. По ее словам, в стране тяжелая ситуация с заболеваемостью.

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Германия Вакцина от коронавируса
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