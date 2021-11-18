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У Німеччині схвалили бустерне COVID-щеплення для всіх дорослих

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Німеччина, Четвер 18 листопада 2021 14:39
У Німеччині схвалили бустерне COVID-щеплення для всіх дорослих Фото: у Німеччині схвалили бустерне COVID-щеплення для всіх дорослих (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 18 листопада німецька Постійна комісія з вакцинації (STIKO) при Інституті вірусології імені Роберта Коха розширила рекомендації стосовно бустерного щеплення в країні. Мова йде про вакцинацію всіх людей віком від 18 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, у Постійній комісії з вакцинації зазначили, що бустерні щеплення рекомендовано проводити мРНК-вакцинами через шість місяців після базового курсу імунізації.

Однак у STIKO припускають, що цей інтервал можна скорочувати й до п'яти місяців.

Зазначено, що до цього часу ревакцинацію у Німеччині рекомендували проводити лише для окремих категорій, а саме людей віком від 70 років, які перебувають у закладах піклування, медиків, працівників соцсфери та людей зі слабким імунітетом.

Нагадаємо, що Німеччина вводить більш жорсткі обмеження для людей, які досі не пройшли вакцинацію від коронавірусу.

Додамо, Ангела Меркель закликала німців пройти вакцинацію від коронавірусу. За її словами, в країні важка ситуація із захворюваністю.

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