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Мюнхен отказался от рождественской ярмарки из-за COVID

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Вторник 16 ноября 2021 16:14
Мюнхен отказался от рождественской ярмарки из-за COVID Фото: Мюнхен отказался от рождественской ярмарки из-за COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Мюнхен стал первым крупным городом Германии, который отказался от организации рождественской ярмарки в этом году. Мэр города Дитер Райтер заявил, что это было бы безответственным решением на фоне пандемии коронавирус.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Драматическая ситуация в наших больницах и количество случаев инфицирования, что экспоненциально растет, не оставляют мне другого выбора: к сожалению, рождественская ярмарка в Мюнхене не может состояться в этом году", - заявил мэр.

В прошлом году в Германии был отменен ряд рождественских ярмарок, в то же время "Детский рынок Христа" стал первым из крупнейших и самых популярных, который закроют уже в текущем году.

Согласно данным Института Роберта Коха, сегодня еженедельный уровень заболеваемости в Баварии почти в два раза больше от общенационального показателя.

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