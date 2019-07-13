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У Німеччині оголосили нову ініціативу щодо розподілу мігрантів

Новини » Політика    13.07.2019 - 17:47
У Німеччині оголосили нову ініціативу щодо розподілу мігрантів
Фото: Хайко Маас (GettyImages)

Глава МЗС Німеччини Хайко Маас оголосив про нову ініціативу щодо розподілу між країнами ЄС мігрантів

Глава Міністерства закордонних справ (МЗС) Німеччини Хайко Маас оголосив про нову ініціативу ФРН щодо розподілу між європейськими країнами мігрантів, яких рятують в Середземному морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За його словами, Німеччина готова "зробити значний внесок і гарантувати, що ЮУДЕТ забирати до себе фіксовану кількість врятованих мігрантів".

"Тепер ми повинні йти вперед, з тими європейськими країнами, які готові приймати біженців, - всі інші запрошуються до участі", - сказав Маас в інтерв'ю виданню редакційної групи RND/

Втім, колишній канцлер Австрії Себастьян Курц виступив проти цієї пропозиції. На його думку, врятованих у Середземному морі мігрантів потрібно відправляти назад до країни походження або транзитні табори, щоб не відправляти неправильні сигнали і не заохочувати мігрантів намагатися перебратися в Європу.

Нагадаємо, в рамках європейської програми переселення особливо вразливих категорій біженців з Північної Африки і Близького Сходу в ЄС прибутку вже 32,7 тис. чоловік.

На початку липня в Середземному морі біля берегів Тунісу близько 80 мігрантів пропали безвісти після того, як затонув човен, на якому вони пливли в напрямку Європи.

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