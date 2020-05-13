В Германии объяснили визит Козака, несмотря на санкции

Находящийся под санкциями заместитель главы Администрации российского президента Дмитрий Козак смог полететь в Германию на переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках исключения. Об этом сообщает российские СМИ.

Сообщается, что в случае нахождения лица под санкциями, есть определенные исключения, и в данном случае все было сделано по правилам.

При этом в Германии отметили, что если речь идет о переговорах по урегулированию в Украине - въезд может быть разрешен.

"В ЕС предусмотрены определенные исключения и процедуры при блокировании въезда, в том числе предыдущая информация других государств-членов. Исключения касаются, к примеру, переговоров о разрешении конфликта на востоке Украины. Эти правила были соблюдены", - заявил представитель правительства Германии.

Напомним, сегодня российские СМИ сообщили, что заместитель главы Администрации президента РФ Козак прибыл специальным рейсом в Германию. Отмечалось, что главный переговорщик России по Донбассу, вероятно, прибыл для переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины. Также речь шла о том, что Дмитрий Козак планирует установить личный контакт с помощником канцлера Германии.

Однако представитель правительства Германии отказался подтверждать или опровергать информацию о визите Козака в Берлин для переговоров по Донбассу. Он подчеркнул, что в правительстве не комментируют рабочие встречи в ведомстве федерального канцлера.

Отметим, что источник РБК-Украина в МИД Украины сообщил, что переговоры в Берлине проходят без представителей Украины. Визит Козака связан с желанием немецкой стороны более детально понять российскую позицию по урегулированию на Донбассе.