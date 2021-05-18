В Германии обрушился пешеходный мост: один человек погиб

В немецком городе Зельце (Германия) обрушился пешеходный мост . В результате происшествия один человек погиб, еще один пострадал.

По данным издания, в результате обрушения моста два человека оказались зажатыми его опорами. Одного из них спасти не удалось - он скончался. Второго спасатели сумели освободить. Он на вертолете отправлен в больницу.

Представитель полиции Ганновера Майкл Бертрам сообщил, что на место происшествия направлено большое количество спасателей и правоохранителей. "Также приземлился спасательный вертолет скорой помощи", - уточнил он.

Издание отмечает, что в июле 2020 года на месте рухнувшего пешеходного моста находился старый переход, который был снесен. Строительство нового моста закончено не было и как там оказались люди, идет ли речь о рабочих, не сообщается.