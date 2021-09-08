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В Германии обеспокоены составом нового правительства Афганистана

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Берлин, Среда 08 сентября 2021 14:10
В Германии обеспокоены составом нового правительства Афганистана Фото: министр иностранных дел Германии Хайко Маас (flockr.com/spdde)
Автор: Тиберий Юрик

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что состав нового афганского правительства не дает повода для оптимизма. По его словам, Германия продолжит вести переговоры с талибами, чтобы дать возможность покинуть Афганистан большому количеству людей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Формирование переходного правительства без участия других групп и вчерашнее насилие против демонстрантов и журналистов в Кабуле не являются сигналами, дающими повод для оптимизма", - заявил Масс.

Также Масс предупредил, что Афганистану грозит тройной гуманитарный кризис.

"Афганистан сталкивается с тройным кризисом. Многие районы страны уже испытывают нехватку продовольствия из-за засухи, прекратилось перечисление международной помощи. И если новое правительство не в состоянии вести дела в государстве, возникает угроза экономического коллапса вслед за политическим - с еще более серьезными гуманитарными последствиями.

Напомним, что Китай готов к диалогу с новым правительством Афганистана, созданным движением "Талибан".

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Германия Афганистан Талибан
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