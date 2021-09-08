В Германии обеспокоены составом нового правительства Афганистана

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что состав нового афганского правительства не дает повода для оптимизма. По его словам, Германия продолжит вести переговоры с талибами, чтобы дать возможность покинуть Афганистан большому количеству людей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Формирование переходного правительства без участия других групп и вчерашнее насилие против демонстрантов и журналистов в Кабуле не являются сигналами, дающими повод для оптимизма", - заявил Масс.

Также Масс предупредил, что Афганистану грозит тройной гуманитарный кризис.