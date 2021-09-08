ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Німеччині стурбовані складом нового уряду Афганістану

Новость на русском →
Берлін, Середа 08 вересня 2021 14:10
У Німеччині стурбовані складом нового уряду Афганістану Фото: міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас (flockr.com/spdde)
Автор: Тіберій Юрик

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що склад нового афганського уряду не дає приводу для оптимізму. За його словами, Німеччина продовжить вести переговори з талібами, щоб дати можливість покинути Афганістан великій кількості людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Формування перехідного уряду без участі інших груп і вчорашнє насильство проти демонстрантів і журналістів в Кабулі не є сигналами, що дають привід для оптимізму", - заявив мас.

Також Масс попередив, що Афганістану загрожує потрійна гуманітарна криза.

"Афганістан стикається з потрійною кризою. Багато районів країни вже відчувають нестачу продовольства через посуху, припинилося перерахування міжнародної допомоги. І якщо новий уряд не в змозі вести справи в державі, виникає загроза економічного колапсу слідом за політичним - з ще більш серйозними гуманітарними наслідками.

Нагадаємо, що Китай готовий до діалогу з новим урядом Афганістану, створеним рухом "Талібан".

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Афганистан Талібан
NEWS
Щоб уникнути локдауна. Україна повернеться в "жовту" зону: Шмигаль підтвердив
Щоб уникнути локдауна. Україна повернеться в "жовту" зону: Шмигаль підтвердив
DAILY
Пенсії, яких не буде. Або за рахунок чого українцям жити у старості
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Пенсії, яких не буде. Або за рахунок чого українцям жити у старості