У Німеччині стурбовані складом нового уряду Афганістану

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що склад нового афганського уряду не дає приводу для оптимізму. За його словами, Німеччина продовжить вести переговори з талібами, щоб дати можливість покинути Афганістан великій кількості людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Формування перехідного уряду без участі інших груп і вчорашнє насильство проти демонстрантів і журналістів в Кабулі не є сигналами, що дають привід для оптимізму", - заявив мас.

Також Масс попередив, що Афганістану загрожує потрійна гуманітарна криза.