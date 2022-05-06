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В Германии из-за нехватки боеприпасов застопорились поставки Украине ЗСУ "Гепард", - Die Welt

Фото: немецкая зенитная самоходная артиллерийская установка "Гепард" (Hans-Hermann Bühling / primeportal.net)
Автор: Владимир Костырин

Правительство Германии пообещало Украине предоставить самоходные зенитные установки "Гепард", однако они так и не поступили в нашу страну. Причиной этого стала нехватка боеприпасов к ним.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Die Welt.

Власти ФРГ 26 апреля объявили, что намерены впервые поставить Украине тяжелое вооружение - выбор пал на танки "Гепард". При этом поставка таких самоходных зенитных установок в Украину застопорилась через 8 дней после того, как об этом объявила министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт.

Ко вторнику федеральное правительство не смогло получить подходящие боеприпасы для танков, передает издание, ссылаясь на источники в украинском правительстве.

Отмечается, что правительству Олафа Шольца с конца февраля было известно о нехватке боеприпасов для этих зенитных самоходных артустановок, из-за чего изначально было отказано в поставках.

Так, уже на 2-й день войны России против Украины оружейная компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) заявила, что может доставить "Гепарды" со склада, которые можно "относительно быстро" привести в строй.

Оригинальные снаряды для 35-мм пушек производит швейцарская компания Oerlikon, входящая в состав немецкой группы Rheinmetall. Но тут есть проблема - Швейцария отказывается экспортировать оружие в зоны боевых действий.

После этого правительство Германии решило искать подходящие боеприпасы на мировом рынке. По данным журналистов, к запланированным к поставке 30 зениткам пока есть только 23 тысяч зарядов - этого хватит лишь на полчаса работы.

До сих пор не одобрены заявки Берлина на получение разрешений на экспорт сотни БМП "Мардер", танков "Леопард-1", сотни гаубиц от KMW для поставки Украине.

Ранее сообщалось, что Германия решила поставить Украине самоходные гаубицы Panzerhaubitz 2000 из запасов Бундесвера. Берлин поставит 7 систем бронированного артиллерийского орудия.

Напомним, перед этим канцлер Германии Олаф Шольц объяснил осторожность Германии в поставках тяжелого вооружения Украине.

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