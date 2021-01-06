В Германии назвали условие для производства российской COVID-вакцины в ЕС

Фото: люди в маске (РБК-Украина)

Производство российской вакцины "Спутник V" возможно только в случае сертификации со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA). Европейский регулятор не принимал решение по этой вакцине.

Об этом заявила на брифинге заместитель официального представителя Кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

Ей неизвестно, поступил ли такой запрос в EMA.

"Если говорить о производственных мощностях в Европе для российской вакцины, то это возможно, только если ЕМА этот препарат допустит", - сказала она.

Напомним, президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Стороны обсудили, в частности, вакцины.

Отметим, 31 декабря сербский фармацевтический регулятор выдал разрешение на применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Разрешение выдали на ввоз 2,4 тысячи доз вакцины.

Напомним, РФ в январе 2021 года начнет поставки своей вакцины от COVID на оккупированный Донбасс.