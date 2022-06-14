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В Германии назвали сроки поставок первых гаубиц Украине

Новина українською →
Берлин, Вторник 14 июня 2022 14:43
В Германии назвали сроки поставок первых гаубиц Украине Фото: министр обороны Германии Кристина Ламбрехт (flickr.com/o2de)
Автор: Валерия Полищук

Обучение украинских войск на немецких гаубицах Panzerhaubitze 2000 скоро будет завершено, что откроет путь к использованию этого оружия на войне в Украине.

Об этом заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Обучение на Panzerhaubitze 2000 скоро будет завершено, чтобы его можно было использовать в бою на Украине", - сказала она.

При этом министр не сообщила подробностей о том, когда гаубицы будут отправлены в Украину.

"Первые гаубицы будут поставлены Украине, когда завершится подготовка, и она будет ответственна за их поставку", - заявила она, добавив, что не будет оглашать ни дату, ни маршруты транспортировки из соображений безопасности.

Panzerhaubitze 2000 является одним из самых мощных артиллерийских орудий на вооружении Бундесвера и может поражать цели на расстоянии 40 км.

Напомним, Федеральное правительство Германии пообещало Украине поставки тяжелого вооружения, но заявил, что о графиках передачи говорить сейчас сложно.

Добавим, ранее СМИ сообщали, что немецкое правительство блокирует поставки боевых машин пехоты (БМП) "Мардер" Украине.

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