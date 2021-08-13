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В Германии назвали размер пенсии Меркель после ухода с поста канцлера

Автор: Дмитрий Левицкий

Канцлер Германии Ангела Меркель после ухода с поста будет получать пенсию от государства. Ожидается, что размер ее ежемесячной пенсии будет составлять 15 тысяч евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на De Morgen.

Размер будущей пенсии определили в Немецкой ассоциации налогоплательщиков. Этот размер пенсии основывается на многолетнем пребывании Меркель в парламенте Германии и ее времени в должности федерального министра и канцлера.

Как и все прежние канцлеры и бывшие президенты Германии, Меркель также получит право на должность после своей отставки. Она также получит средства на офис-менеджера, двух помощников и водителя.

Меркель уйдет с должности канцлера Германии после всеобщих выборов, которые состоятся в сентябре 2021 года.

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ГерманияАнгела МеркельПенсии