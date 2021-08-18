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В Германии после наводнения нашли несколько сотен килограммов боеприпасов времен Второй мировой

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Германия, Среда 18 августа 2021 07:45
В Германии после наводнения нашли несколько сотен килограммов боеприпасов времен Второй мировой Фото: в Германии после наводнения нашли боеприпасы времен Второй мировой (GettyImages)
Автор: Анна Полисученко

В Германии после наводнения нашли несколько сотен килограммов боеприпасов времен Второй мировой. Среди опасных находок преобладают патроны, гранаты и пиротехника.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DPA.

Недавние наводнения вынесли на поверхность земли 350 килограммов боеприпасов.

22 находки сделаны в долине притока Рейна - реки Ар на территории Северного Рейна-Вестфалии. Этот регион особенно пострадал от наводнений.

В местной службе обезвреживания боеприпасов заявили, что все опасные находки уничтожены.

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