В Германии после наводнения нашли несколько сотен килограммов боеприпасов времен Второй мировой
Фото: в Германии после наводнения нашли боеприпасы времен Второй мировой (GettyImages)
В Германии после наводнения нашли несколько сотен килограммов боеприпасов времен Второй мировой. Среди опасных находок преобладают патроны, гранаты и пиротехника.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DPA.
Недавние наводнения вынесли на поверхность земли 350 килограммов боеприпасов.
22 находки сделаны в долине притока Рейна - реки Ар на территории Северного Рейна-Вестфалии. Этот регион особенно пострадал от наводнений.
В местной службе обезвреживания боеприпасов заявили, что все опасные находки уничтожены.