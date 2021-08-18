У Німеччині після повені знайшли кілька сотень кілограмів боєприпасів часів Другої світової
Фото: у Німеччині після повені знайшли боєприпаси часів Другої світової (GettyImages)
У Німеччині після повені знайшли кілька сотень кілограмів боєприпасів часів Другої світової. Серед небезпечних знахідок переважають патрони, гранати і піротехніка.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DPA.
Недавні повені винесли на поверхню землі 350 кілограмів боєприпасів.
22 знахідки зроблені в долині притоки Рейну-річки Ар на території Північного Рейну-Вестфалії. Цей регіон особливо постраждав від повеней.
У місцевій службі знешкодження боєприпасів заявили, що всі небезпечні знахідки знищені.