В Германии нашли банду, ограбившую музей в Дрездене. Им предъявили обвинения

Прокуратура Германии выдвинула обвинения шести подозреваемым в ограблении музейной сокровищницы "Зеленый свод" в Дрездене. Кража произошла в 2019 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Zeit.
Подозреваемые, в возрасте от 23 до 28 лет, обвиняются, в частности, в групповой краже с отягчающими обстоятельствами и поджоге. Двое из них уже были приговорены к тюремному заключению для несовершеннолетних за кражу золотых монет из музея Боде в Берлине.
Следователи убеждены, что подозреваемые принимали непосредственное участие в ограблении.
Сообщается, что для безопасности они имели при себе заряженный револьвер и пистолет с глушителем и боеприпасы. Ранее они подожгли электрощит для уличного освещения в районе Старого города, чтобы отключить подачу электроэнергии.
Поскольку двум из подозреваемых на момент совершения преступления было 22 года, а значит, они были подростками, обвинения были предъявлены отделу по делам несовершеннолетних.
В случае вынесения обвинительного приговора мужчинам грозит тюремное заключение сроком до 10-15 лет - в зависимости от ювенального или обычного уголовного законодательства.
Четверо из подозреваемых были пойманы в конце прошлого года, а пятого - в мае этого года. Последний подозреваемый был пойман только в августе 2021 года.
Кроме того, в отношении нескольких подозреваемых ведется расследование на предмет пособничества и подстрекательства, например, потому что они, как утверждается, шпионили за музеем до ограбления. С марта ведется розыск четырех мужчин, которые с тех пор были опознаны.
Напомним, 25 ноября 2019 года два человека проникли в Музей саксонской сокровищницы в Дрездене. С помощью топора они пробили дыры в витрине и похитили 21 ювелирное изделие с более чем 4 300 отдельными бриллиантами и бриллиантами. Затем они скрылись на автомобиле, который позже подожгли.
Страховая стоимость похищенных ценностей составляет не менее 113,8 млн евро. Драгоценности до сих пор не найдены.