В Германии нашли банду, ограбившую музей в Дрездене. Им предъявили обвинения

Прокуратура Германии выдвинула обвинения шести подозреваемым в ограблении музейной сокровищницы "Зеленый свод" в Дрездене. Кража произошла в 2019 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Zeit .

Подозреваемые, в возрасте от 23 до 28 лет, обвиняются, в частности, в групповой краже с отягчающими обстоятельствами и поджоге. Двое из них уже были приговорены к тюремному заключению для несовершеннолетних за кражу золотых монет из музея Боде в Берлине.

Следователи убеждены, что подозреваемые принимали непосредственное участие в ограблении.

Сообщается, что для безопасности они имели при себе заряженный револьвер и пистолет с глушителем и боеприпасы. Ранее они подожгли электрощит для уличного освещения в районе Старого города, чтобы отключить подачу электроэнергии.

Поскольку двум из подозреваемых на момент совершения преступления было 22 года, а значит, они были подростками, обвинения были предъявлены отделу по делам несовершеннолетних.

В случае вынесения обвинительного приговора мужчинам грозит тюремное заключение сроком до 10-15 лет - в зависимости от ювенального или обычного уголовного законодательства.

Четверо из подозреваемых были пойманы в конце прошлого года, а пятого - в мае этого года. Последний подозреваемый был пойман только в августе 2021 года.

Кроме того, в отношении нескольких подозреваемых ведется расследование на предмет пособничества и подстрекательства, например, потому что они, как утверждается, шпионили за музеем до ограбления. С марта ведется розыск четырех мужчин, которые с тех пор были опознаны.