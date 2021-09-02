У Німеччині знайшли банду, яка пограбувала музей в Дрездені. Їм пред'явили звинувачення
Прокуратура Німеччини висунула звинувачення шести підозрюваним у пограбуванні музейної скарбниці "Зелене склепіння" в Дрездені. Крадіжка сталася в 2019 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Zeit.
Підозрювані, віком від 23 до 28 років, звинувачуються, зокрема, в груповій крадіжці з обтяжуючими обставинами і підпалі. Двоє з них вже були засуджені до тюремного ув'язнення для неповнолітніх за крадіжку золотих монет з музею Боде в Берліні.
Слідчі переконані, що підозрювані брали безпосередню участь у пограбуванні.
Повідомляється, що для безпеки вони мали при собі заряджений револьвер і пістолет з глушником і боєприпаси. Раніше вони підпалили електрощит для вуличного освітлення в районі Старого міста, щоб відключити подачу електроенергії.
Оскільки двом з підозрюваних на момент скоєння злочину було 22 роки, а значить, вони були підлітками, звинувачення були пред'явлені відділу у справах неповнолітніх.
У разі винесення обвинувального вироку чоловікам загрожує тюремне ув'язнення строком до 10-15 років - залежно від ювенального або звичайного кримінального законодавства.
Четверо з підозрюваних були спіймані в кінці минулого року, а п'ятого - в травні цього року. Останній підозрюваний був спійманий тільки в серпні 2021 року.
Крім того, стосовно кількох підозрюваних ведеться розслідування на предмет пособництва і підбурювання, наприклад, тому що вони, як стверджується, шпигували за музеєм до пограбування. З березня ведеться розшук чотирьох чоловіків, які відтоді були впізнані.
Нагадаємо, 25 листопада 2019 року двоє людей проникли в Музей саксонської скарбниці в Дрездені. За допомогою сокири вони пробили дірки у вітрині і викрали 21 ювелірний виріб з більш ніж 4 300 окремими діамантами і діамантами. Потім вони зникли на автомобілі, який пізніше підпалили.
Страхова вартість викрадених цінностей становить не менше 113,8 млн євро. Коштовності досі не знайдені.