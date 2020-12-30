В Германии намерены продлить карантин до конца января

Ведомство федерального канцлера Германии и власти регионов намерены продлить существующие карантинные ограничения до 24 или 31 января. Жесткий карантин в Германии планируют продлить на две-три недели.

Об этом сообщает Bild.

В случае продления ограничений будут закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других магазинов, продающих жизненно необходимые товары.

Также будет запрещена работа парикмахерских, косметических, массажных и тату-салонов. Под запретом останется размещение в отелях в туристических целях.

Единства пока нет между правительством и регионами по вопросу работы школ. Ведомство канцлера настаивает на том, чтобы они оставались закрытыми, однако далеко не все федеральные земли поддерживают такую идею.

Кроме того, острые дискуссии ведутся по теме оказания помощи пострадавшим фирмам, прежде всего гостиницам и отелям.

Напомним, с 16 декабря в Германии введен жесткий карантин. Он будет действовать до 10 января, если его не продлят.

Кроме того, Меркель предупреждала, что Германия может столкнуться с третьей волной коронавируса. Она призвала граждан проявить осторожность в период рождественских праздников, чтобы предотвратить это.

Добавим, что правительство Германии рассматривает возможность продления карантина в стране до марта.