В Германии намерены избрать нового канцлера после 6 декабря

Три немецкие партии, работающие над формированием нового коалиционного правительства, намерены завершить переговоры к концу ноября. При этом они намерены избрать нового канцлера после 6 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Предполагается, что им станет глава социал-демократов и действующий министр финансов Олаф Шольц.
Выступая на фоне начала официальных коалиционных переговоров между СДПГ, "зелеными" и Свободными демократами (СвДП), генеральный секретарь СДПГ Ларс Клингбайль сказал, что цель состоит в том, чтобы 22 специализированные рабочие группы по вопросам политики представили свои доклады к 10 ноября.
Высокопоставленные представители других партий заявили, что они оптимистично настроены на успех переговоров, а Фолькер Виссинг, генеральный секретарь дружественных к бизнесу Свободных демократов, сказал, что предварительные переговоры были обнадеживающими.
Напомним, социал-демократическая партия Германии победила на выборах в Бундестаг, набрав 25,7% голосов.
Так, в новом составе парламента Германии будет 735 депутатов вместо 709 в предыдущем.