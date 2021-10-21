UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Германии намерены избрать нового канцлера после 6 декабря

Автор: Валерия Полищук

Три немецкие партии, работающие над формированием нового коалиционного правительства, намерены завершить переговоры к концу ноября. При этом они намерены избрать нового канцлера после 6 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Предполагается, что им станет глава социал-демократов и действующий министр финансов Олаф Шольц.

Выступая на фоне начала официальных коалиционных переговоров между СДПГ, "зелеными" и Свободными демократами (СвДП), генеральный секретарь СДПГ Ларс Клингбайль сказал, что цель состоит в том, чтобы 22 специализированные рабочие группы по вопросам политики представили свои доклады к 10 ноября.

Высокопоставленные представители других партий заявили, что они оптимистично настроены на успех переговоров, а Фолькер Виссинг, генеральный секретарь дружественных к бизнесу Свободных демократов, сказал, что предварительные переговоры были обнадеживающими.

Напомним, социал-демократическая партия Германии победила на выборах в Бундестаг, набрав 25,7% голосов.

Так, в новом составе парламента Германии будет 735 депутатов вместо 709 в предыдущем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия