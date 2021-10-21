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У Німеччині мають намір обрати нового канцлера після 6 грудня

Автор: Валерія Поліщук

Три німецькі партії, що працюють над формуванням нового коаліційного уряду, мають намір завершити переговори до кінця листопада. При цьому вони мають намір обрати нового канцлера після 6 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Передбачається, що ним стане глава соціал-демократів і чинний міністр фінансів Олаф Шольц.

Виступаючи на тлі початку офіційних коаліційних переговорів між СДПН, "зеленими" і вільними демократами( ВДП), генеральний секретар СДПН Ларс Клінгбайль сказав, що мета полягає в тому, щоб 22 спеціалізовані робочі групи з питань політики представили свої доповіді до 10 листопада.

Високопоставлені представники інших партій заявили, що вони оптимістично налаштовані на успіх переговорів, а Фолькер Віссінг, генеральний секретар дружніх до бізнесу Вільних демократів, сказав, що попередні переговори були обнадійливими.

Нагадаємо, соціал-демократична партія Німеччини перемогла на виборах до Бундестагу, набравши 25,7% голосів.

Так, у новому складі парламенту Німеччини буде 735 депутатів замість 709 у попередньому.

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Германия