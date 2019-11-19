В Германии надеются, что Украина откроет рынок земли для немецких фермеров

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен надеется, что Украина откроет рынок земли для немецких фермеров. Об этом она заявила в интервью "Интерфакс-Украина".

По ее словам, во многих странах мира есть примеры того, как может быть ограничена скупка земель иностранцами.

"Я знаю, что это очень чувствительная реформа для украинцев. Я слышала, что президент Зеленский отметил необходимость референдума по этому вопросу. Я могу это понять, но я также надеюсь, что, например, у немецких фермеров, которые уже давно здесь обрабатывают землю, будет возможность купить эту землю", - отметила Фельдгузен.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков выразил надежду, что на референдуме поддержат открытие рынка земли для иностранцев.

Он также отметил, что референдум о рынке земли состоится до 2024 года.

"Референдум состоится. И только после этого референдума, когда украинское общество определится, что оно готово или не готово раньше привлечь и дать возможность иностранцам покупать украинскую землю, или продавать корпоративные права, то этот рынок будет открыт и для иностранцев", - подчеркнул он.