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В Германии начнут расследовать преступления, совершенные с помощью Telegram

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Германии к работе приступила новая оперативная группа Федерального уголовного ведомства (BKA). Она будет расследовать преступления, совершенных с использованием мессенджера Telegram.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз BKA.

Отмечается, что Telegram все больше становится площадкой для радикализации. От этого страдают как политические деятели, так и представители науки и медицины, которые публично участвуют в борьбе с пандемией коронавируса.

"Пандемия коронавируса, в частности, способствовала радикализации людей в Telegram, угрозам и даже публикациям с призывами к убийству", - сказал президент BKA Хольгер Мюнх.

Цель группы BKA - выявление подозреваемых и привлечение их к ответственности. Работа будет вестись в тесном сотрудничестве с полицией федеральных земель и центральным управлением по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Франкфурта-на-Майне.

Напомним, ранее в Германии допустили возможность отключения Telegram в стране в случае невыполнения требований законов страны.

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