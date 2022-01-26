RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Німеччині почнуть розслідувати злочини, скоєні за допомогою Telegram

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Німеччині до роботи приступила Нова оперативна група Федерального кримінального відомства (BKA). Вона буде розслідувати злочини, скоєних з використанням месенджера Telegram.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз BKA.

Відзначається, що Telegram все більше стає майданчиком для радикалізації. Від цього страждають як політичні діячі, так і представники науки і медицини, які публічно беруть участь у боротьбі з пандемією коронавірусу.

"Пандемія коронавірусу, зокрема, сприяла радикалізації людей в Telegram, загрозам і навіть публікаціям із закликами до вбивства", - сказав президент BKA Хольгер Мюнх.

Мета групи BKA-виявлення підозрюваних і притягнення їх до відповідальності. Робота буде вестися в тісній співпраці з поліцією федеральних земель і Центральним управлінням по боротьбі з кіберзлочинністю прокуратури Франкфурта-на-Майні.

Нагадаємо, раніше у Німеччині допустили можливість відключення Telegram в країні у разі невиконання вимог законів країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГерманияTelegram