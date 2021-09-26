В Германии начинаются выборы в Бундестаг: впервые за 16 лет без Меркель

Канцлер Ангела Меркель свою кандидатуру в этот раз выдвигать не стала и ранее заявила о намерении после формирования следующего кабмина вообще уйти из политики. Германию после 16 лет правления "железной фрау" ждет новая эра: какой она будет и по какому пути пойдет Федеративная Республика, зависит от исхода голосования.

Проголосовать смогут около 60,4 млн граждан страны. Основные претенденты на должность главы немецкого правительства – однопартиец Меркель Армин Лашет, представляющий политический союз ХДС/ХСС, Олаф Шольц из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Анналена Бербок от "Зелёных". По данным последних опросов, лидирует СДПГ.

Чтобы сформировать правящую коалицию в новом бундестаге, требуется 374 депутата. Правительство теоретически смогли бы сформировать ХДС/ХСС и СДПГ. Также к ним могли бы присоединиться "Свободные демократы". Среди других вариантов аналитики называют так называемую коалицию "Ямайка" (ХДС/ХСС, "Зелёные" и "Свободные демократы") и коалицию "Светофор" (СДПГ, "Зелёные" и "Свободные демократы").

Выборы в Бундестаг проводятся раз в четыре года. По итогам выборов по предложению президента ФРГ новый парламент выберет канцлера.