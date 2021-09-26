У Німеччині починаються вибори в Бундестаг: вперше за 16 років без Меркель

Канцлер Ангела Меркель свою кандидатуру цього разу висувати не стала і раніше заявила про намір після формування наступного кабміну взагалі піти з політики. Німеччину після 16 років правління "залізної фрау" чекає нова ера: якою вона буде і яким шляхом піде Федеративна Республіка, залежить від результату голосування.

Проголосувати зможуть близько 60,4 млн громадян країни. Основні претенденти на посаду глави німецького уряду - однопартієць Меркель Армін Лашет, що представляє політичний союз ХДС/ХСС, Олаф Шольц з Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) і Анналена Бербок від "Зелених". За даними останніх опитувань, лідирує СДПН.

Щоб сформувати керівну коаліцію в новому Бундестазі, потрібно 374 депутати. Уряд теоретично змогли б сформувати ХДС/ХСС і СДПН. Також до них могли б приєднатися "Вільні демократи". Серед інших варіантів аналітики називають так звану коаліцію "Ямайка" (ХДС/ХСС, "Зелені" і "Вільні демократи") і коаліцію "Світлофор "(СДПН, "Зелені" і "Вільні демократи").

Вибори в Бундестаг проводяться раз на чотири роки. За підсумками виборів за пропозицією президента ФРН новий парламент обере канцлера.