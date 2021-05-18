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В Германии мужчину будут судить за продажу станков оборонным компаниям РФ

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Германия, Вторник 18 мая 2021 18:23
В Германии мужчину будут судить за продажу станков оборонным компаниям РФ Фото: мужчину подозревают в нарушении эмбарго (фото pexels.com)
Автор: Андрей Василюк

Гражданин Германии Александр С. был арестован за экспорт станков оборонным предприятиям России без необходимого разрешения. Суд сегодня изберет ему меру пресечения.

Об этом сообщает федеральная прокуратура Германии.

Мужчину арестовали сотрудники Управления криминальной полиции в Лейпциге. Там же были проведены обыски в доме и в помещении бизнеса обвиняемого.

Александр С. является управляющим директором торговой компании в Саксонии. Он подозревается в нарушении закона о внешней торговле. Как утверждается, он экспортировал товары в Россию без необходимого разрешения. Также следователи обвиняют его в нарушении эмбарго на товары двойного назначения, которое было наложено еще в июле 2014 года.

В ордере на арест говорится, что обвиняемый имел деловые отношения с российской компанией, "чья закупочная деятельность контролируется российской спецслужбой".

"Эта компания выступала посредником, в частности, покупая высококачественные станки и поставляя их оборонным компаниям в России", - пояснили в ведомстве.

Обвиняемый продал две машины в Россию в июне 2019 года и еще одну машину в июле 2019 года без соответствующего согласования с Федеральным управлением экономики и экспортного контроля (BAFA). Мужчина замаскировал фактическое двойное назначение этих машин в экспортных документах.

Также обвиняемый в четвертом квартале 2018 года заключил с посредником два соглашения о покупке. Конечным получателем оборудования должны были стать российские оборонные предприятия, занимающиеся транспортными технологиями. Прокуратура Германии пока не установила факт экспорта оборудования, на которые распространяется регулирование двойного назначения.

Сегодня обвиняемому Федеральный суд должен избрать меру пресечения.

Напомним, ранее в Польше суд назначил меру пресечения обвиняемому в шпионаже в пользу России 43-летнему мужчине. Его отправили под стражу на три месяца.

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