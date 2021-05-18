В Німеччині чоловіка судитимуть за продаж верстатів оборонним компаніям РФ

Громадянин Німеччини Олександр С. був заарештований за експорт верстатів оборонним підприємствам Росії без необхідного дозволу. Суд сьогодні обере йому запобіжний захід.

Чоловіка заарештували співробітники Управління кримінальної поліції в Лейпцигу. Там же були проведені обшуки в будинку та в приміщенні бізнесу обвинуваченого.

Олександр С. є керуючим директором торгової компанії в Саксонії. Він підозрюється у порушенні закону про зовнішню торгівлю. Як стверджується, він експортував товари до Росії без необхідного дозволу. Також слідчі звинувачують його у порушенні ембарго на товари подвійного призначення, яке було накладене ще у липні 2014 року.

У ордері на арешт зазначається, що обвинувачений мав ділові стосунки з російською компанією, "чия закупівельна діяльність контролюється російською спецслужбою".

"Ця компанія виступала посередником, зокрема, купуючи високоякісні верстати та постачаючи їх оборонним компаніям у Росії", - пояснили у відомстві.

Обвинувачений продав дві машини до Росії в червні 2019 року та ще одну машину в липні 2019 року без відповідного погодження з Федеральним управлінням економіки та експортного контролю (BAFA). Чоловік замаскував фактичне подвійне призначення цих машин в експортних документах.

Також обвинувачений у четвертому кварталі 2018 року уклав із посередником дві угоди про купівлю. Кінцевим одержувачем обладнання мали були стати російські оборонні підприємства, що займаються транспортними технологіями. Прокуратура Німеччини поки не встановила факт експорту обладнання, на які поширюється регулювання подвійного призначення.

Сьогодні обвинуваченому Федеральний суд має обрати запобіжний захід.