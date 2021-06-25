В Германии мужчина с ножом напал на прохожих, есть жертвы

В немецком городе Вюрцбург мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих. В результате инцидента несколько человек получили ранения.

Об этом сообщает издание Die Zeit .

По данным полиции, несколько человек получили ранения в результате инцидента в центре Вюрцбурга.

В настоящее время в городе проводится крупная полицейская операция, несколько районов перекрыто.

В полиции заявили, что опасности для населения больше нет.

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В полиции округа Нижней Франконии сообщили, что преступника задержали.

"Мы задержали подозреваемого. В настоящее время нет никаких указаний на второго преступника. Нет никакой опасности для населения", - сообщили в полиции.

По информации издания Bild, в результате происшествия погибли три человека, еще шесть получили ранения, некоторые из них - серьезные.

Злоумышленника задержали после того, как ему выстрелили в ногу.