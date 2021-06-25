У Німеччині чоловік з ножем напав на перехожих, є постраждалі
У німецькому місті Вюрцбург чоловік, озброєний ножем, напав на перехожих. В результаті інциденту кілька людей отримали поранення.
Про це повідомляє видання Die Zeit.
За даними поліції, кілька людей отримали поранення в результаті інциденту в центрі Вюрцбурга.
В даний час в місті проводиться велика поліцейська операція, кілька районів перекрито.
У поліції заявили, що небезпеки для населення більше немає.
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В поліції округу нижньої Франконії повідомили, що злочинця затримали.
"Ми затримали підозрюваного. В цей час немає ніяких вказівок на другого злочинця. Немає ніякої небезпеки для населення", - повідомили в поліції.
За інформацією видання Bild, в результаті події загинули три людини, ще шість отримали поранення, деякі з них - серйозні.
Зловмисника затримали після того, як йому вистрілили в ногу.
JUST IN - 3 dead, 6 injured after stabbing attack in Würzburg, Germany. The suspect was taken into custody.pic.twitter.com/bRlcHcJyc1— Disclose.tv (@disclosetv) June 25, 2021